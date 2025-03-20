С какими вызовами приходится сталкиваться после реорганизации медучреждений, рассказала Марина Гаращенко

17:19, 20 марта 2025, ПАИ

С какими вызовами приходится сталкиваться в процессе реорганизации и какие меры принимают для их решения, рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире ЦУР.

«Чаще задают вопросы по хирургической службе и педиатрическим отделениям: «Вы закрываете педиатрическое отделение?». Ни в коем случае! Мы педиатрические отделения не закрываем, просто мы койки рассчитываем немного по-другому. Потому что детки получают медицинскую помощь квалифицированно в условиях профессиональной больницы: областной детской клинической больницы. Если детки с инфекционной патологией – бронхиты, пневмония, они должны лечиться не в детском отделении, а в детской инфекционной больнице», – сказала Марина Гаращенко.

Жители региона часто задают вопросы по поводу объединения отделений, отметила она. «Это [объединение отделений. – Ред.] допустимо, потому что это и есть принцип правильного выстраивания медицинской помощи, должно быть полноценное отделение, оно может иметь смешанный профиль», – заметила глава комитета.

Еще один из частых вопросов – об акушерско-гинекологических койках. «Мы также пациентам объясняем, что есть акушерско-гинекологическая служба и согласно порядку, если чисто акушерская, она оказывается в структуре перинатального центра. Акушерско-гинекологическая оказывается в женской консультации. Женские консультации мы не закрываем, а, наоборот, их развиваем. В новом национальном проекте есть подпрограмма развития сети женских консультаций, которая на это нацелена. Мы будем полноценные женские консультации организовывать, укомплектовывать за счёт федерального бюджета», – заключила Марина Гаращенко.