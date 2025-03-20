Отечественные препараты ничем не хуже импортного производства – Марина Гаращенко

17:54, 20 марта 2025, ПАИ

О получении льготных лекарств рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире ЦУР.

Есть сразу несколько моментов, на которые надо обращать внимание. Один из них – санкции на некоторые группы препаратов, объяснила Марина Гаращенко, комментируя задержку или замещение выдачи льготных лекарств.

«Мы уже эту историю прошли, у нас импортозамещение в стране хорошо работает, есть отечественные препараты, абсолютные аналоги, с абсолютно такой же эффективностью и доступностью. В этом отношении мы стараемся работать с населением и объяснять, что препараты отечественного производства ничем не хуже, чем препараты импортного производства, к которым привык человек», – подчеркнула спикер.

Она уточнила, что есть вызов, связанный с ростом количества закупок и высокой потребностью.

«Например, сахарный диабет. Вопрос стоял на особом контроле у Михаила Юрьевича [Ведерникова, губернатора Псковской области. – Ред.] – обеспечение пациентов с сахарным диабетом необходимыми лекарственными препаратами, инсулинами и расходными материалами. У нас только за один год был рост первичного выявления этого заболевания в два раза. Соответственно, на 2024 год мы получили в два раза больше пациентов, нежели было в 2023 году, а ведь планируем мы заранее, чтобы на следующий год уже закупать. Были определенные перебои, сейчас стараемся планировать чуть больше», – заметила Марина Гаращенко.