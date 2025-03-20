Стал известен график высадки цветов в скверах и парках Пскова в 2025 году

16:39, 20 марта 2025, ПАИ

План благоустройства и озеленения Пскова в 2025 году, состоящий из десяти мероприятий, в том числе графика высадки цветов в клумбах, рассмотрели члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы сегодня, 20 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Так, в парке культуры и отдыха имени Пушкина, у Шталага-372 на улице Юбилейной, воинском захоронении в Песках, улице Пушкина, в Ботаническом саду, в сквере у Дома Советов цветы должны посадить до 9 мая. Общая площадь посадки составит 344 квадратных метра. На остальных территориях от центра города, Финского парка, Рижской гостиницы до сквера у телецентра и Крестов их должны высадить с 25 мая до 16 июня.