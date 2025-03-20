Работы по благоустройству сквера у Рижской гостиницы должны завершить 1 августа

16:47, 20 марта 2025, ПАИ

План благоустройства и озеленения Пскова в 2025 году, состоящий из десяти мероприятий, в том числе графика высадки цветов в клумбах, рассмотрели члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы сегодня, 20 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Четыре общественных пространства – сквер у Рижской гостиницы, игровую площадку у дома № 4 на улице Георгиевской, а также территории у дома № 17б на улице Звёздной и пешеходной зоны у Чертова ручья на улице Алёхина – реконструируют и благоустраивают в Пскове. Средства на эти цели выделили из федерального бюджета. Подрядчиком выступает компания «Специализированный заказчик». Работы на всех объектах должны завершить 1 августа.

Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация на благоустройство Корытовского лесопарка. Средства на неё, а это 3,9 млн рублей, выделили из бюджета Пскова.