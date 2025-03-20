Как доходы по вкладу учитываются при назначении единого пособия, рассказали в Соцфонде

17:25, 20 марта 2025, ПАИ

Проценты по банковским вкладам учитываются при оформлении единого пособия. Если семья имеет вклады и счета в банках, то единое пособие назначается, если общий доход от процентов по ним не превышает прожиточный минимум. Об этом ПАИ сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Для расчёта берутся вклады всех членов семьи за прошлый год. Все доходы от процентов по ним складываются и сравниваются с прожиточным минимумом.

Если вклад закрыт за шесть месяцев до обращения, то он не является основанием для отказа, даже если доходы с него выше прожиточного минимума.

В случае когда сумма процентного дохода за прошлый год оказалась меньше прожиточного минимума, следует вторая стадия проверки. Для назначения единого пособия среднедушевой доход семьи с учётом процентов по вкладу не должен быть выше прожиточного минимума. На этом этапе учитывается не вся сумма процентов, а только та часть, которая приходится на месяцы расчётного периода.