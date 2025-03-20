Псковское УФАС установило признаки нарушения законодательства в действиях «Пятёрочки»

17:30, 20 марта 2025, ПАИ

Псковское УФАС России установило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Сотрудники управления провели анализ занимаемых розничными сетями долей на розничном рынке продовольственных товаров в Псковской области, который показал, что на территории Островского района доля ООО «Агроторг» в 2022-2023 годах превышала 25 %.

Статьёй 14 закона о торговле установлен запрет на аренду дополнительных торговых площадей торговых объектов для осуществления торговой деятельности в случае, если доля торговой сети превышает 25 %, так как аренда дополнительных площадей создаёт угрозу для конкурентоспособности и может привести к снижению конкуренции и ущемлению прав потребителей.

Сотрудники управления направили в суд иск о признании недействительными сделок по аренде ООО «Агроторг» дополнительных торговых объектов на территории Островского района.