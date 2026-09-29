Министр транспорта рассказал о ходе строительства Северного обхода Пскова

15:43, 29 сентября 2026, ПАИ

Строительство Северного обхода в Пскове идёт по графику, есть незначительное отставание по переустройству газовых сетей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 сентября.

«В настоящий момент успеваем всё. Работа в графике, есть незначительное отставание по переустройству газовых сетей, но будем наверстывать. Так что в плане всё нормально», – сказал Стармолотов.

По его словам, на участке от Рижского проспекта до дороги Родина – Наволок идёт активная укладка асфальта. «Сейчас идёт укладка нижнего слоя. Подрядчик не останавливается: до окончания сезона он должен максимально уложить асфальт. Дальше продолжим уже в следующем году по погодным условиям», – пояснил министр.

Напомним, обход должен соединить трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп и Псков – Изборск и пустить поток грузового транспорта в объезд города. Общая протяжённость объекта – 8,736 километра. Как сообщил ранее директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев, работы по строительству уже перешли экватор.

Работы ведутся в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».