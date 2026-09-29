Российские и китайские учёные ищут способы сделать пшеницу более устойчивой

16:25, 29 сентября 2026, ПАИ

Исследователи Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с коллегами из Китая изучают новые методы предпосевной обработки семян и почвы для улучшения качества зерна. Об этом пишет 1obl.ru.

В экспериментах использовались два распространённых в России сорта мягкой яровой пшеницы – «Тризо» и «Ирень». Сначала семена обрабатывали холодной атмосферной плазмой – ионизированным газом, который генерируется при комнатной температуре и содержит активные формы кислорода и азота. Такая обработка одновременно уничтожает на поверхности зерна грибки и бактерии и выступает в роли стимулятора, активизируя защитные силы семени. Наилучшие результаты показал десятиминутный режим: он улучшал посевные качества, не повреждая зародыш.

Затем специалисты проверили действие традиционных биостимуляторов – гумата калия (природного стимулятора из торфа или угля) и мочевины (азотного удобрения). Их применяли совместно, чтобы оценить возможный синергетический эффект. Гумат способствует усвоению питательных веществ из почвы, а мочевина снабжает растение азотом для синтеза белков. У обработанных проростков наблюдалось увеличение площади листьев и накопление биомассы, а также рост активности фермента аскорбатпероксидазы – внутренней защитной системы клетки, обезвреживающей токсичные продукты обмена. Это свидетельствует о повышении выносливости растений на биохимическом уровне.

По результатам экспериментов учёные сделали два вывода. Обработка холодной плазмой способна частично заменить химические протравители: она уничтожает патогены и пробуждает зерно. В свою очередь, сочетание гумата и мочевины даёт синергетический эффект – растения быстрее развиваются и активнее вырабатывают собственные защитные соединения.

Обе технологии считаются перспективными для предпосевной подготовки и позволяют получать крепкие всходы даже в стрессовых условиях. Однако исследователи подчёркивают, что это только начальный этап. Эксперименты проводились в лаборатории и оценивали лишь ранние стадии развития. Пока неизвестно, сохранится ли эффект в открытом грунте через несколько месяцев, как методы повлияют на урожайность, вкусовые качества муки и устойчивость взрослых растений к настоящей засухе.

Следующий шаг – масштабные полевые испытания в различных климатических зонах России.