Около 5600 жителей Псковской области подали заявления на получение карты жителя за первый месяц проекта

15:31, 29 сентября 2026, ПАИ

Около 5,6 тысячи заявлений на оформление универсальных карт ЕКП «Псковская» и детских карт «ЕКПшка» подали жители Псковской области за первый месяц с момента запуска проекта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Из общего числа заявлений 4 482 поступило на взрослую карту ЕКП «Псковская» и 1 119 – на детскую карту «ЕКПшка». Проект представляет собой цифровой инструмент на базе национальной платёжной системы «Мир». Пластиковая карта совмещает функции обычной дебетовой банковской карты, инструмента для автоматического зачисления региональных социальных выплат, транспортного проездного билета, а также дисконтной карты для получения скидок и бонусов. Для детей «ЕКПшка» дополнительно служит пропуском в школу и средством оплаты школьного питания.

Держатели карт получают доступ к межрегиональной программе лояльности, которая объединяет более 770 партнёров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (музеи, театры, медицинские и образовательные центры, крупные торговые сети), а также к растущей сети партнёров в Псковской области.

Подать заявление на бесплатное получение карты может любой гражданин России с постоянной регистрацией на территории Псковской области. Для этого необходимо обратиться в отделения банков-партнёров – Сбербанк или ВТБ, имея при себе паспорт и СНИЛС. По вопросам оформления и использования карт работает горячая линия по номеру 122.

Выпуск карт осуществляется на технологической базе государственной информационной системы «Единая карта петербуржца». Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).