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Общество

Псковичи могут подать заявку на новую номинацию всероссийского конкурса «Семья года»

Жители Псковской области могут подать заявку на новую номинацию «Семья защитника Отечества», которая появилась на всероссийском конкурсе «Семья года» в этом году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ПАИ

Стать участниками этой номинации могут семьи, где один или несколько членов являются или являлись участниками боевых действий, в том числе СВО. Также семья должна принимать активное участие в социально значимых мероприятиях, волонтёрских и патриотических движениях.

Всего в конкурсе шесть номинаций. Это «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций» и «Семья защитника Отечества».

В прошлом году для участия в региональном этапе было подано 29 заявок. Они поступили из 18 муниципалитетов Псковской области. В число победителей всероссийского конкурса вошла семья Игнатенковых из Великих Лук. Иван и Анна Игнатенковы и их трое детей получили призовое место в номинации «Молодая семья». Награждение семьи прошло в Кремле.

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