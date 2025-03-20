Псковичи могут подать заявку на новую номинацию всероссийского конкурса «Семья года»

17:54, 20 марта 2025, ПАИ

Жители Псковской области могут подать заявку на новую номинацию «Семья защитника Отечества», которая появилась на всероссийском конкурсе «Семья года» в этом году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Стать участниками этой номинации могут семьи, где один или несколько членов являются или являлись участниками боевых действий, в том числе СВО. Также семья должна принимать активное участие в социально значимых мероприятиях, волонтёрских и патриотических движениях.

Всего в конкурсе шесть номинаций. Это «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций» и «Семья защитника Отечества».

В прошлом году для участия в региональном этапе было подано 29 заявок. Они поступили из 18 муниципалитетов Псковской области. В число победителей всероссийского конкурса вошла семья Игнатенковых из Великих Лук. Иван и Анна Игнатенковы и их трое детей получили призовое место в номинации «Молодая семья». Награждение семьи прошло в Кремле.