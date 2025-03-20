Молодой специалист в Новоржевском филиале Островской межрайонной больницы оказывает помощь детям

21:01, 20 марта 2025, ПАИ

В прошлом году в Новоржевский филиал Островской межрайонной больницы пришёл работать новый специалист – врач-педиатр Арина Смирнова. О результатах работы молодого специалисты рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.

Арина Смирнова – выпускница Смоленского государственного медицинского университета. В 2024 году она успешно завершила обучение, получив диплом специалиста по специальности «педиатрия».

Сразу после окончания университета Арина Смирнова была принята на должность участкового врача-педиатра детской консультации поликлиники в Новоржеве. С первых дней работы она зарекомендовала себя как внимательный, ответственный и грамотный специалист, добавили в комитете.

«Несмотря на небольшой опыт работы, Арина Артёмовна проявляет высокий профессионализм и стремление к постоянному повышению квалификации. Она чутко относится к каждому маленькому пациенту и всегда готова оказать необходимую помощь и поддержку», – отметили специалисты комитета по здравоохранению.

Какие цели преследует реорганизация медицинских учреждений, объяснила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире ЦУР.