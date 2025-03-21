Недавно открывшийся в школе № 47 музей посетил Борис Елкин

23:56, 20 марта 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин посетил музей, недавно открывшийся в школе № 47. Какие предметы собраны в коллекции музея, глава города рассказал в своём телеграм-канале.



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина











«Экспозиция впечатляет: здесь собраны предметы, хранящие память о прошлом учебного заведения. Особое внимание привлекают табели успеваемости школьников, датированные временами Великой Отечественной войны, а также слайд-проектор, фотоаппарат и другие артефакты, каждый из которых имеет свою историю. Кроме того, передали на хранение в музей работающую печатную машинку», – отметил глава Пскова.

Помимо этого, Борис Елкин встретился с директорами школ, обсудив актуальные вопросы псковской системы образования. Одной из тем разговора стало привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения. В перспективе в бюджете города планируют заложить определённую сумму для студентов-целевиков и проработать вопрос о предоставлении жилья молодым педагогам.

«Для решения ряда обозначенных проблем будем составлять заявку на дополнительное финансирование. В частности, необходимо улучшить техническое оснащение пунктов проведения экзаменов и привести их в соответствие с санитарными нормами, а также отремонтировать некоторые пришкольные территории. Все вопросы будем поэтапно прорабатывать, чтобы создать комфортные условия для обучения детей и работы учителей», – добавил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что 69 классов в Псковской области закрыто на карантин.