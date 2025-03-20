Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ветеранам-новоизборянам вручили медали «80 лет Победы»

Ветеранов-новоизборян поздравила глава терротдела администрации Печорского муниципального округа Наталья Литкина с коллегами, вручив медали «80 лет Победы», сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев.

Фото здесь и далее: из телеграм-канала Валерия Зайцева

«Чтобы выжить в послевоенное время и восстановить страну из руин, нашим ветеранам пришлось очень много трудиться. Они не занимали высоких постов, но каждый на своем месте добросовестно работал на благо родного края и земляков», – отметил Валерий Зайцев, рассказав о жителях Нового Изборска.

Валентина Козлова более 30 лет трудилась санитаркой в Новоизборской участковой больнице. Антонина Кадаямяги и Зинаида Селезнева работали в колхозах. Большую часть трудового пути Вера Стеклянская и Надежда Новикова прошли на гипсово-известковом заводе.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 марта 2025

Ветеранам-новоизборянам вручили медали «80 лет Победы»
20 марта 2025

Планы по развитию системы здравоохранения Псковской области озвучила Марина Гаращенко
20 марта 2025

Посвященная Всемирному дню поэзии ​литературно-художественная программа прошла в Пскове
20 марта 2025

Современным оборудованием для реабилитации оборудовали ​Псковский госпиталь для ветеранов войн

20 марта 2025

Художник Виктор Лысюк стал гостем «Серебряного дождя». Главное
20 марта 2025

Отечественные препараты ничем не хуже импортного производства – Марина Гаращенко
20 марта 2025

Псковичи могут подать заявку на новую номинацию всероссийского конкурса «Семья года»
20 марта 2025

Юбилейные медали в честь 80-летия Победы вручил ветеранам Борис Елкин

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...