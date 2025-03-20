Ветеранам-новоизборянам вручили медали «80 лет Победы»

19:03, 20 марта 2025, ПАИ

Ветеранов-новоизборян поздравила глава терротдела администрации Печорского муниципального округа Наталья Литкина с коллегами, вручив медали «80 лет Победы», сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев.

«Чтобы выжить в послевоенное время и восстановить страну из руин, нашим ветеранам пришлось очень много трудиться. Они не занимали высоких постов, но каждый на своем месте добросовестно работал на благо родного края и земляков», – отметил Валерий Зайцев, рассказав о жителях Нового Изборска.

Валентина Козлова более 30 лет трудилась санитаркой в Новоизборской участковой больнице. Антонина Кадаямяги и Зинаида Селезнева работали в колхозах. Большую часть трудового пути Вера Стеклянская и Надежда Новикова прошли на гипсово-известковом заводе.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.