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Общество

12-летний мальчик из Великих Лук найден живым

12-летний Владислав Зайцев из Великих Лук найден живым, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Фото предоставлено ОМВД России по г. Великие Луки

Ранее сообщалось, что 20 марта в 16:00 мальчик уехал кататься на велосипеде по проспекту Гагарина в Великих Луках и пропал.

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