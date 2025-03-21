12-летний мальчик из Великих Лук найден живым

00:47, 21 марта 2025, ПАИ

12-летний Владислав Зайцев из Великих Лук найден живым, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Ранее сообщалось, что 20 марта в 16:00 мальчик уехал кататься на велосипеде по проспекту Гагарина в Великих Луках и пропал.