Великолукскую семью Игнатенковых наградили в Кремле за победу во всероссийском конкурсе «Семья года»

12:25, 19 октября 2024, ПАИ

Великолукскую семью Игнатенковых наградили в Кремле за победу во всероссийском конкурсе «Семья года – 2024» в пятницу, 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Семья получила почётный диплом оргкомитета всероссийского конкурса. Иван и Анна Игнатенковы приехали с тремя детьми – Николаем, Владимиром и Варварой. Всего в конкурсе приняли участие 11 тысяч семей.

Великолучане также побывали в Москве в Музее космонавтики на ВДНХ и стали участниками демографического форума «Родительский совет», где семьи делились опытом воспитания детей и сохранения семейных традиций.

Отметим, что конкурс «Семья года» в этом году прошёл в девятый раз. Лауреатами стали 88 семей. Конкурс проводится в рамках мероприятий президентского национального проекта «Демография».