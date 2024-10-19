Великолукскую семью Игнатенковых наградили в Кремле за победу во всероссийском конкурсе «Семья года»
Великолукскую семью Игнатенковых наградили в Кремле за победу во всероссийском конкурсе «Семья года – 2024» в пятницу, 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Семья получила почётный диплом оргкомитета всероссийского конкурса. Иван и Анна Игнатенковы приехали с тремя детьми – Николаем, Владимиром и Варварой. Всего в конкурсе приняли участие 11 тысяч семей.
Великолучане также побывали в Москве в Музее космонавтики на ВДНХ и стали участниками демографического форума «Родительский совет», где семьи делились опытом воспитания детей и сохранения семейных традиций.
Отметим, что конкурс «Семья года» в этом году прошёл в девятый раз. Лауреатами стали 88 семей. Конкурс проводится в рамках мероприятий президентского национального проекта «Демография».
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