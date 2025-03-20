В национальном парке «Себежский» готовятся к пожароопасному сезону

18:04, 20 марта 2025, ПАИ

В национальном парке «Себежский» готовятся к пожароопасному сезону, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Инспекторы обновляют минерализованные полосы, проводят уборку десятиметровой зоны дорог от горючих материалов, приводят в порядок оборудованные места отдыха.

После санитарно-оздоровительных мероприятий на территории Мидинского и Руднянского участковых лесничеств будет проведена доочистка от порубочных остатков.

Посетителей просят соблюдать правила пожарной безопасности и не поджигать сухую траву.