В национальном парке «Себежский» готовятся к пожароопасному сезону
В национальном парке «Себежский» готовятся к пожароопасному сезону, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Инспекторы обновляют минерализованные полосы, проводят уборку десятиметровой зоны дорог от горючих материалов, приводят в порядок оборудованные места отдыха.
После санитарно-оздоровительных мероприятий на территории Мидинского и Руднянского участковых лесничеств будет проведена доочистка от порубочных остатков.
Посетителей просят соблюдать правила пожарной безопасности и не поджигать сухую траву.
Посвященная Всемирному дню поэзии литературно-художественная программа прошла в Пскове
Современным оборудованием для реабилитации оборудовали Псковский госпиталь для ветеранов войн