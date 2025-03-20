Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В национальном парке «Себежский» готовятся к пожароопасному сезону

В национальном парке «Себежский» готовятся к пожароопасному сезону, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Фото нацпарка «Себежский»

Инспекторы обновляют минерализованные полосы, проводят уборку десятиметровой зоны дорог от горючих материалов, приводят в порядок оборудованные места отдыха.

После санитарно-оздоровительных мероприятий на территории Мидинского и Руднянского участковых лесничеств будет проведена доочистка от порубочных остатков.

Посетителей просят соблюдать правила пожарной безопасности и не поджигать сухую траву.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 марта 2025

Ветеранам-новоизборянам вручили медали «80 лет Победы»
20 марта 2025

Планы по развитию системы здравоохранения Псковской области озвучила Марина Гаращенко
20 марта 2025

Посвященная Всемирному дню поэзии ​литературно-художественная программа прошла в Пскове
20 марта 2025

Современным оборудованием для реабилитации оборудовали ​Псковский госпиталь для ветеранов войн

20 марта 2025

Художник Виктор Лысюк стал гостем «Серебряного дождя». Главное
20 марта 2025

Отечественные препараты ничем не хуже импортного производства – Марина Гаращенко
20 марта 2025

Псковичи могут подать заявку на новую номинацию всероссийского конкурса «Семья года»
20 марта 2025

Юбилейные медали в честь 80-летия Победы вручил ветеранам Борис Елкин

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...