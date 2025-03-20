Современным оборудованием для реабилитации оборудовали ​Псковский госпиталь для ветеранов войн

18:16, 20 марта 2025, ПАИ

Псковский госпиталь для ветеранов войн оснащён современным оборудованием для реабилитации. В медучреждении появился роботизированный комплекс А3 для восстановления навыков ходьбы с биологической обратной связью. Оборудование закуплено в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», сообщили ПАИ в комитет по здравоохранению Псковской области.

Роботизированный комплекс для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей с разгрузкой веса тела A3 отличается от аналогов совершенностью конструкций, их надежностью, а также наличием обратной связи с пациентом. Она выполняет множество функций и работает в режиме реального времени. На тренажере могут заниматься даже те пациенты, двигательные возможности которых существенно ограничены.

«Такая система нужна для восстановления навыков ходьбы, формирования физиологичного рисунка походки, улучшения мобильности пациентов. Такие потребности могут появиться в результате перенесенного инсульта, повреждений спинного и головного мозга, в последствии хирургических операций, на фоне рассеянного склероза и других неврологических нарушений. Это последняя разработка, совершенствующая локомоторную терапию. С А3 можно проводить более продолжительные, интенсивные и эффективные тренировки по сравнению с мануальными занятиями», – отметили в комитете.

Оборудование в том числе используется для реабилитации ветеранов боевых действий, специальной военной операции.

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