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Общество

Марина Гаращенко – о реорганизации медицинских учреждений: Все виды медпомощи сохраняются в полном объёме

Какие цели преследует реорганизация медицинских учреждений, объяснила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире ЦУР.

Скриншот из видео группы «Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

«Для населения ничего не изменится, потому что все виды медицинской помощи мы сохраняем в полном объеме. Наша задача при реорганизации – организовать должным образом работу, наладить её уже в крупном учреждении, чтобы была централизованная бухгалтерия, административно-хозяйственная служба. Чтобы все службы полноценно функционировали, потому что порой это отвлекает от медицинской деятельности основной», – подчеркнула Марина Гаращенко.

Все объемы медпомощи для населения сохраняются в полном объеме, отметила глава комитета. «Диспансеризация, профосмотры, вызов врача на дом, посещение пациентов на удаленных территориях – мы проводим все мероприятия. У нас по модернизации закуплено достаточное количество автотранспорта, и сегодня медицинские работники могут на место выезжать», – сказала она.

Объединяя районные и межрайонные больницы, определяют точку главного учреждения и присоединяется обособленное структурное подразделение, объяснила Марина Гаращенко. «Это полноценные филиалы, которые в своих полномочиях имеют право оказывать всю медицинскую помощь в полном объеме. В этом отношении всё сохраняется. Когда было отдельное небольшое учреждение, то гарантировать все виды медпомощи, которая положена гражданину, не всегда получалось. При укрупнении этот вопрос решается более гибко. Узкопрофильный специалист, находящийся в одном филиале, может оказывать медицинскую помощь в филиалах», – заключила спикер.

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