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Общество

Сотрудники Пушкинского заповедника провели творческое занятие с воспитанниками Псковского центра лечебной педагогики

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» побывали в гостях у воспитанников школьного отделения НОДА Псковского центра лечебной педагогики. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее из официального сообщества школьного отделения НОДА ЦЛП в соцсети «ВКонтакте»

Как рассказали в музее, руководитель отдела просветительской и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Тимошина и методист этого же отдела Надежда Шабловская провели для школьников с ограниченными возможностями здоровья одно из занятий, которое первоначально было разработано для работающей при музее-заповеднике студии эстетического развития детей. Речь идёт об уроке «Жили-были… деньги».

Музейщики рассказали своим слушателям, как зародились товарно-денежные отношения, что продавцы и покупатели использовали при расчётах до того, как были придуманы привычные нам монеты и купюры, показали школьникам старинные деньги. Дети узнали, что можно было купить на пять копеек в прошлом, выяснили, насколько материально благополучна была семья Пушкина и прочее.

Творческая часть занятия была посвящена созданию баночки-копилки. Ребят научили украшать ёмкость для хранения монеток в технике декупажа. Встреча школьников из ЦЛП с сотрудниками Пушкинского заповедника прошла в псковской детской библиотеке «ЛиК» в рамках многолетней музейной программы «Есть память обо мне…», уточнили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

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