Работу новой комиссии Госсовета по поддержке участников СВО и их семей обсудили Алексей Дюмин и Игорь Бабушкин

22:42, 20 марта 2025, ПАИ

Помощник президента, секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин провёл встречу с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей Игорем Бабушкиным. Они обсудили основные задачи комиссии, формирование её состава и план работы до конца года, пишет ТАСС.

В настоящее время вопросы поддержки участников специальной военной операции и их близких находятся в центре внимания. В связи с этим президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ о создании комиссии Государственного Совета, которая объединит усилия всех государственных органов, общественных организаций и фонда «Защитники Отечества».

Для участников специальной военной операции делается многое, но остаются проблемы, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. Требуется более активное участие регионов, их социальных и медицинских учреждений. «Наша задача – помочь военнослужащим, вернувшимся с фронта, адаптироваться к мирной жизни. Времени на раскачку нет. Работу комиссии необходимо начать как можно скорее», – подчеркнул Алексей Дюмин.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что в состав комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Государственного Совета, представители профильных министерств и общественных организаций. Будут созданы рабочие группы по трём направлениям, связанным с социализацией и жизнеустройством, с улучшением медицинской и психологической помощи, а также с обеспечением межведомственного законодательства в этой области.

Игорь Бабушкин подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества региональных органов власти и фонда «Защитники Отечества», который является главным организатором и координатором этой работы. «Фонд работает с конкретными людьми, а комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами. Наша задача – создать благоприятные условия для решения этих проблем как фонду, так и органам власти всех уровней. Однако у фонда и комиссии общая цель – обеспечение благополучия участников специальной военной операции и их семей», – сказал Игорь Бабушкин.

Первое заседание комиссии состоится на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Корпоративная академия Правительства Псковской области провела в четверг, 20 марта, встречу с потенциальными заявителями региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской». На вопросы заявителей ответили члены общественного совета программы Ирина Иванова, Надежда Васильева и Иван Шагин.