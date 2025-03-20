Ребёнок на велосипеде пропал в Великих Луках

22:53, 20 марта 2025, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение пропавшего мальчика – Владислава Зайцева, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

20 марта в 16:00 мальчик 2013 года рождения уехал кататься на велосипеде Stern от дома № 17 на проспекте Гагарина, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы ребёнка: на вид 10–11 лет, среднего телосложения, рост 158–160 см, волосы прямые, короткие, светлые. Был одет в белую пятнистую куртку, чёрный спортивный костюм, чёрную вязаную шапку, кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего ребёнка, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки. Контактные телефоны – (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть) или +7-911-384-40-38.