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Общество

Первый случай неизлечимой болезни EVALI выявили в России

В Томске у подростка выявлено заболевание EVALI, которое также называют «попкорновой болезнью». Её диагностируют у людей, курящих вейпы. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Симптомы новой болезни вейперов схожи с коронавирусной инфекцией: температура, слабость, кашель и одышка, а также патологические изменения в лёгких.

Болезнь может нанести не только серьёзный вред здоровью и привести к инвалидизации, но и в ряде случаев к смерти. В частности, масла и другие компоненты жидкости для вейпов при попадании в лёгкие повреждают их и приводят к воспалению, аллергии и развитию инфекций.

Кроме того, диагностировать заболевание сложно из-за симптомов, схожих с другими заболеваниями, поэтому диагноз часто ставится методом исключения. Болезнь можно спутать с бактериальной пневмонией, при которой назначают антибиотики, но при EVALI такое лечение не поможет.

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