69 классов закрыто в Псковской области на карантин
69 классов в 35 школах в Псковской области закрыто на карантин в целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Полностью закрыта средняя школа в Дедовичском районе. В Великих Луках и Великолукском районе все средние школы переведены на дистанционный режим обучения.
Кроме того, на карантин закрыли 15 групп в девяти дошкольных учреждениях и пять групп в двух колледжах.
Всего в Псковской области с 10 по 16 марта зафиксировали 6 929 случаев заболевания ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 56,1 %.
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