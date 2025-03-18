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Общество

69 классов закрыто в Псковской области на карантин

69 классов в 35 школах в Псковской области закрыто на карантин в целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

Полностью закрыта средняя школа в Дедовичском районе. В Великих Луках и Великолукском районе все средние школы переведены на дистанционный режим обучения.

Кроме того, на карантин закрыли 15 групп в девяти дошкольных учреждениях и пять групп в двух колледжах.

Всего в Псковской области с 10 по 16 марта зафиксировали 6 929 случаев заболевания ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 56,1 %.

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