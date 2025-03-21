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Общество

Эстония прекратит признавать небиометрические загранпаспорта россиян

С 31 марта Эстония прекратит признавать небиометрические заграничные паспорта граждан России, сообщает МИД республики.

Владельцы видов на жительство в Эстонии и других странах Евросоюза, которые всё ещё используют небиометрические российские загранпаспорта, до 30 сентября 2025 года должны подать заявление на получение биометрического паспорта.

В эстонском МИДе также заявили, что небиометрические заграничные паспорта, выдаваемые в России, якобы не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации и «представляют различные риски». «Небиометрические заграничные паспорта не содержат электронного носителя информации, поэтому нет возможности сопоставить персональные данные владельца паспорта с данными, записанными на чипе», – отметили в ведомстве

Дания и Чехия уже не признают российские небиометрические паспорта.

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