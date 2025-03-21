Всемирный день поэзии отмечается 21 марта

07:00, 21 марта 2025, ПАИ

21 марта отмечается Всемирный день поэзии, сообщает calend.ru. Впервые дату отметили в 2000 году в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.

Одной из основных целей дня является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков посредством поэзии. Всемирный день поэзии призван дать возможность шире заявить о себе малым издательствам, чьими усилиями, в основном, доходит до читателей творчество современных поэтов, литературным клубам, возрождающим извечную традицию живого звучащего поэтического слова.

Этот день, считает ЮНЕСКО, призван содействовать развитию поэзии, возвращению к устной традиции поэтических чтений, повысить интерес к чтению, письму и преподаванию поэзии, восстановлению диалога между поэзией и другими видами искусства, такими как театр, танцы, музыка, живопись, а также поощрению издательского дела и созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.

Слово «поэзия» происходит от греч. poieo – творить, создавать, строить, созидать. Считается, что самые древние стихи-гимны были созданы в XXIII веке до нашей эры. Автор стихов – поэтесса-жрица Эн-хеду-ана, про которую известно лишь то, что она была дочерью аккадского царя Саргона, завоевавшего Ур (территория Ирана). Эн-хеду-ана писала о лунном боге Нанне и его дочери, богине утренней звезды Инанне.