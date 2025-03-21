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Общество

Вербоносица наступила по народному календарю

Вербоносица наступила 21 марта по народному календарю, сообщает calend.ru. Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна и прилетали «посланцы рая» – жаворонки, принося с собой тепло.

К этой дате обычно распускается верба: «Время вербе осеребриться». Ветки вербы приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть – бытовые неполадки, ссоры, болезни. В то же время с этим деревом связаны и весьма неприятные суеверия. Говорили, например: «Кто вербу посадит – сам на себя заступ готовит». Это означало, что человек умрет, когда из дерева можно будет вытесать лопату.

Впрочем, это поверье не мешало использовать вербу в лечебных целях. До цветения крестьяне заготавливали кору и сушили ее на чердаках с хорошей вентиляцией. Позже из нее готовили чай с добавлением аниса, липового цвета и малины. Отваром коры полоскали рот при стоматите и горло при ангине. Порошок из нее часто использовался как кровоостанавливающее средство. Также отвар коры ивы и коры дуба добавляли в ванну от болей в ногах.

В этот день подмечали: если облака плывут по небу быстро и высоко – погода будет хорошая. Также говорили, что если будет метель и снег ляжет на поля волнами – это к хорошему урожаю хлеба и овощей.

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