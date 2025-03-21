На Рижском проспекте в Пскове водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 62-летнего пешехода

08:40, 21 марта 2025, ПАИ

На Рижском проспекте у дома № 92 в Пскове водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 62-летнего пешехода. Пострадавшего доставили в медучреждение, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, спасатели АСС и медики медицины катастроф. Обстоятельства выясняются.