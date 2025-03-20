Россияне назвали идеальный размер пенсии
Россияне назвали идеальный размер пенсии, пишет ТАСС.
Как показал опрос, 82% людей с доходом от 200 тысяч рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тысяч рублей, а комфортным – от 100 тысяч рублей.
С доходом до 30 тысяч рублей минимально достаточный уровень пенсии 26-35 тысяч рублей, а комфортный – 61–100 тысяч рублей.
Россияне сталкиваются с трудностями при смене мобильного оператора с сохранением номера – опрос
В бюджет Псковской области от ОЖД поступило более 139 млн рублей налогов за два месяца
Псковских школьников и студентов приглашают поучаствовать в олимпиаде по финансовой безопасности