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Экономика

Россияне назвали идеальный размер пенсии

Россияне назвали идеальный размер пенсии, пишет ТАСС.

Как показал опрос, 82% людей с доходом от 200 тысяч рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тысяч рублей, а комфортным – от 100 тысяч рублей.

С доходом до 30 тысяч рублей минимально достаточный уровень пенсии 26-35 тысяч рублей, а комфортный – 61–100 тысяч рублей.

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