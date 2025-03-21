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Спорт

Псковичи участвуют в чемпионате России по зимнему плаванию

Псковичи выступают в чемпионате России по зимнему плаванию, который проходит в Мурманске с 20 по 23 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Псковичи участвуют в чемпионате России по зимнему плаванию. Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области

Соревнования проводятся на Семеновском озере, где вырезан 25-метровый бассейн с автоматической системой фиксации времени и восемью дорожками. За медали чемпионата борются спортсмены со всей страны.

Псковскую область на турнире представляют Максим Майер, Марк Мордовцев, Каролина Мордовцева и Артур Мордовцев. В первый соревновательный день спортсмены выполнили норматив кандидатов в мастера спорта.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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