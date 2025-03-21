Дерби Псковской области по футболу пройдёт 22 марта

10:04, 21 марта 2025, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» проведёт товарищеский матч с «Луки-Энергией» 22 марта на великолукском стадионе «Экспресс», сообщили ПАИ в пресс-службе псковской команды.

Начало матча запланировано на 14:00. Для псковских футболистов это первый контрольный матч после турнира на призы полпреда президента РФ в СЗФО. Великолучане же проведут уже седьмую игру в рамках подготовительного периода. В последней встрече они сыграли вничью с петербургским «Тосно» – 0:0.

В начале сборов эти команды уже встречались также на стадионе «Экспресс». Великолучане выиграли у псковичей со счётом 1:0, единственный мяч на счету Александра Коренблюма.

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