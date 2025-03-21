Каждый третий пскович после повышения на работе внедрит систему слежения за подчинёнными – опрос

09:50, 21 марта 2025, ПАИ

34 % опрошенных жителей Псковской области точно внедрят систему слежения и мониторинга за своими подчинёнными, если получат повышение по службе и станут руководителями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru по итогам исследования.

Так, точно будут следить за работниками потенциальные руководители в возрасте от 45 до 54 лет и старше (так ответили 59 % респондентов этого возраста). А вот псковичи в возрасте от 25 до 34 лет лишь в 20 % случаев согласились бы следить за подчинёнными.

58 % опрошенных псковичей, которые не занимают руководящие должности, чаще всего не видят пользы в системах слежения за работниками. 24 % респондентов считают, что в целом мониторинг за работниками мог бы сделать оценку результатов работы людей более прозрачной и справедливой. Ещё 25 % псковичей верят, что слежка за работниками делает их более дисциплинированными (респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа. – Прим. ред.).