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Общество

Каждый третий пскович после повышения на работе внедрит систему слежения за подчинёнными – опрос

34 % опрошенных жителей Псковской области точно внедрят систему слежения и мониторинга за своими подчинёнными, если получат повышение по службе и станут руководителями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru по итогам исследования.

Так, точно будут следить за работниками потенциальные руководители в возрасте от 45 до 54 лет и старше (так ответили 59 % респондентов этого возраста). А вот псковичи в возрасте от 25 до 34 лет лишь в 20 % случаев согласились бы следить за подчинёнными.

58 % опрошенных псковичей, которые не занимают руководящие должности, чаще всего не видят пользы в системах слежения за работниками. 24 % респондентов считают, что в целом мониторинг за работниками мог бы сделать оценку результатов работы людей более прозрачной и справедливой. Ещё 25 % псковичей верят, что слежка за работниками делает их более дисциплинированными (респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа. – Прим. ред.).

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