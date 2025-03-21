Диетолог назвала идеальное время для завтрака и ужина

10:31, 21 марта 2025, ПАИ

Завтракать нужно до 8:30, заявила нутрициолог Саманта Кассетти. Об этом пишет Lenta.ru.

По её словам, завтрак имеет особую ценность. «По утрам наш организм естественным образом настроен на поглощение и усвоение пищи. Это происходит благодаря циркадному ритму, который влияет на всё: от сна до настроения и обмена веществ», — уточнила Кассетти.

До 8:30 организм наиболее чувствителен к инсулину, то есть может эффективнее перерабатывать углеводы, лучше регулировать уровень сахара в крови. Для оптимального здоровья завтракать нужно не позже девяти утра, а ужинать — не позже девяти вечера.