16 пожаров произошло в Псковской области за сутки

10:38, 21 марта 2025, ПАИ

Восемь техногенных и восемь ландшафтных пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, бесхозное строение сгорело в деревне Носково Великолукского района вечером 20 марта. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, сажа в дымоходе сгорела в квартире на улице Фестивальной в Острове и автомобиль Volkswagen горел на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове.

Помимо этого, за сутки сгорело девять пластиковых мусорных контейнеров: два на улице Псковской и по одному на улицах Пушкина и Калачева в Порхове, а также три на улице Чехова и два на улице Розы Люксембург в Пскове.

Также за сутки сотрудники МЧС ликвидировали восемь ландшафтных пожаров общей площадью 4,705 гектара: в Невеле – три пожара, Псковском районе – два пожара, Великих Луках – один, Кунье – один и Усвятах – один.