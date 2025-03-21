Киноновинки: что смотреть с 24 по 30 марта

10:50, 21 марта 2025, ПАИ

Впереди новая неделя, а значит подборка остросюжетных и запоминающихся премьер. Псковское агентство информации собрало самые свежие и интересные истории про яркий мир гонщиков, семейные тайны и вдохновляющую любовь в Питере.

Приключенческий фильм «Жига. На полной скорости» расскажет историю Лёши, который неожиданно для себя узнаёт о стареньких дедушкиных жигулях в гараже, а вместе с ними - о семейных тайнах и ярком мире дрифта. В кино с 27 марта.

Новая роль Джейсона Стэйтема в боевике «Мастер». Левону Кейду ради поисков пропавшей девочки придётся вспомнить навыки, которые сделали его легендой в теневом мире борьбы с терроризмом. Создатели фильма собрали комбо из ключевых элементов успеха: динамичные кадры, напряжённый сюжет, экшен сцены и главный герой, который готов спасти весь мир. В кино с 27 марта.

Триллер «Тайна в её глазах» о жизни Аннет, которая летит под откос. Героиня подозревает своего мужа Бена в измене. Интриги и домыслы рушат семью, а секреты вот-вот всплывут на поверхность. В кино с 27 марта.

Французский фильм «Девушки на балконе» о трёх подругах, получивших приглашение на вечеринку от таинственного незнакомца. Девушки с удовольствием собираются на встречу, вот только они не знают, чем для них всё закончится. В кино с 27 марта.

Добрая мелодрама «Походу любовь» покажет самые лучшие виды на Санкт-Петербург. Лиза влюблена в город, ей кажется, что она попала на страницы романа. Случайная встреча с музыкантом и художником делает её частью этой волшебной истории. В кино с 27 марта.

3 сезон сериала «Сигнал тревоги» продолжит рассказывать о спасении пропавших без вести. Никки Паркер и её бывший муж Джейсон Грант совместно расследуют рабочие дела, параллельно решая свои личные проблемы. Первый эпизод третьего сезона доступен с 25 марта на платформе Fox.