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Происшествия

На 600 млн рублей обманули IT-мошенники жителей Псковской области в 2024 году

600 млн рублей лишились жители Псковской области в 2024 году в результате действий IT-мошенников, сообщил начальник контроль-методического отдела Следственнгого управления УМВД России по Псковской области Дмитрий Аревшатов в пятницу, 21 марта, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Дмитрий Аревшатов. Фото: ПАИ

Преобладающий способ обмана – телефонные звонки и далее воздействие на собеседника, который переводит деньги на счета мошенников.

Часто люди, под воздействием мошенников, берут кредиты от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов рублей, а потом переводят их на «безопасные» счета, отметил эксперт. Легкая доступность кредитов, которые одобряются и выдаются банками через свои онлайн-приложения, играла на руку преступникам.

Из 600 млн удалось обманутым вернуть только чуть болеее 2 млн рублей.

С начала года мошенники обманули доверчивых псковичей более чем на 100 млн рублей.

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