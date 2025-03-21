До +11 градусов прогнозируют в Псковской области 22 марта
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 22 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть северо-восточный и восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём – от +6 до +11. Атмосферное давление будет высоким.
О тёплом десятилетии, прошлогоднем снеге и особенностях псковской погоды читайте на ПАИ в интервью с начальником Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талой Нещадимовой.
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