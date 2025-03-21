Неделя детской и юношеской книги пройдёт в Пскове

11:30, 21 марта 2025, ПАИ

С 23 по 31 марта в Пскове пройдёт Неделя детской и юношеской книги, сообщили ПАИ в Централизованной библиотечной системе города.

В дни каникул состоятся презентации новых книг, встречи с писателями, книжные выставки и концерты, а также будут организованы мастер-классы, литературные квесты и другие интерактивные мероприятия.

Гостями Недели детской и юношеской книги в Пскове на этот раз станут детские писатели Юлия Весова и Нюта Яковлева, художник и автор комиксов Ольга Лавреньева, прозаик, арт-критик, учёный, культуролог Юрий Нечипоренко.

Основные мероприятия Недели детской и юношеской книги в Пскове в этом году будут посвящены празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также Году мира и единства в борьбе с нацизмом. Так традиционные Любятовские детско-юношеские чтения поднимут тему «О людях и событиях войны». В рамках Недели детской книги также состоятся онлайн-встречи с писателем Татьяной Поповой по книге «Победа – за нами!» и с писателем Александром Киселевым по книге «Вайнахт и Рождество».

Библиотекари также анонсировали встречу-память «Души две дивные стихии», посвященную драматургу, поэту и художнику Ирене Панченко.

На псковской странице Недели, кроме того, состоится встреча-автограф с Евгенией Русаковой, руководителем творческой студии «Полосатый кот» – «Тропой легенд, тропой преданий».

Художник и автор комиксов из Санкт-Петербурга Ольга Лаврентьева специально приедет в Псков, чтобы научить школьников создавать рисованные истории. Она проведёт занятие под названием «Сурвило – семейная история в комиксе. Создание документального комикса от идеи до публикации».

С полной программой Недели детской и юношеской книги – 2025 в Пскове можно ознакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.