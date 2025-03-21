Горожан приглашают на эскурсию «Пять мостов через Пскову»

12:18, 21 марта 2025, ПАИ

30 марта Псковский городской молодёжный центр организует краеведческую прогулку «5 мостов через Пскову». Об этом ПАИ сообщили в центре.

Экскурсия начнётся в 15:00 от нового пешеходного моста через реку Пскову. Маршрут будет пролегать через пять мостов в черте города, соединяющих берега реки Псковы, с остановками у знаковых городских достопримечательностей.

«Эта прогулка станет отличным началом сезона активных выходных и подготовкой к более продолжительным и насыщенным путешествиям, – отметила экскурсовод Марина Иванова. – В прошлом году более протяжённый маршрут по подвесным мостам через Пскову у нас уже был, но в этот раз мы совершим прогулку по другим мостам в черте города. Надеюсь, что ребята и в этот раз откроют для себя что-то новое и интересное».

С собой можно взять перекус и горячий напиток, одежда и обувь – по погоде.

Участие бесплатное, но требуется предварительная запись через сообщения группы «Духовно-нравственное направление_МЦ» в соцсети «ВКонтакте».