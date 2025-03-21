Комитет Псковской гордумы предложил изменить положение о присовении звания почётного гражданина

12:24, 21 марта 2025, ПАИ

Заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы состоялось в пятницу, 21 марта, под председательством Константина Болотина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Депутаты обсудили изменения и дополнения в положение о присвоении звания «Почётный гражданин города Пскова». Они были разработаны с целью реализации предложения президента России в рамках подготовки празднования 80-летия Великой Победы.

Положение предлагается дополнить правом городской Думы принять решение о присвоении этого звания в 2025 году более чем двум претендентам из категории лиц «участники Великой Отечественной войны» без предъявления требований к основаниям для присвоения звания и перечню соответствующих документов.

Также участники заседания ознакомились с отчетом начальника УМВД по городу Пскову о результатах деятельности управления по итогам 2024 года и рассмотрели вопросы об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Текстильная, 4», «Шестака, 10», «Юрия Гагарина, 7а» и «Коммунальная, 69».