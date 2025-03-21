Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Комитет Псковской гордумы предложил изменить положение о присовении звания почётного гражданина

Заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы состоялось в пятницу, 21 марта, под председательством Константина Болотина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Фото: пресс-служба ПГД

Депутаты обсудили изменения и дополнения в положение о присвоении звания «Почётный гражданин города Пскова». Они были разработаны с целью реализации предложения президента России в рамках подготовки празднования 80-летия Великой Победы.

Положение предлагается дополнить правом городской Думы принять решение о присвоении этого звания в 2025 году более чем двум претендентам из категории лиц «участники Великой Отечественной войны» без предъявления требований к основаниям для присвоения звания и перечню соответствующих документов.

Также участники заседания ознакомились с отчетом начальника УМВД по городу Пскову о результатах деятельности управления по итогам 2024 года и рассмотрели вопросы об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Текстильная, 4», «Шестака, 10», «Юрия Гагарина, 7а» и «Коммунальная, 69».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 марта 2025

Связь в Великолукском районе модернизировали к дачному сезону
21 марта 2025

«Эстафета Победы» в Пскове
21 марта 2025

Глава Невельского округа Олег Майоров: Мы готовы помогать коллегам в переходе на окружную систему управления
21 марта 2025

Как областные власти обеспечивают комфортные рабочие условия для мировых судей, рассказал псковский губернатор
21 марта 2025

В СберБанк Онлайн теперь можно передать показания счётчиков воды по фото
21 марта 2025

Нагрузка на псковских мировых судей увеличилась в 2,5 раза
21 марта 2025

Михаил Ведерников – судьям: Ваш профессионализм и результативность действительно впечатляют
21 марта 2025

Комитет Псковской гордумы предложил изменить положение о присовении звания почётного гражданина

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...