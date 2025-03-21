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Общество

В СберБанк Онлайн теперь можно передать показания счётчиков воды по фото

В СберБанк Онлайн открыли возможность передать показания счётчиков горячей и холодной воды по фото. Искусственный интеллект распознает данные по фотографии и автоматически вносит их в форму передачи показаний. Пользователю остаётся только проверить их и передать, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Сфотографировать можно любой прибор учёта воды вне зависимости от модели. Функционал настроен так, чтобы пользователь мог сделать как фотографию в СберБанк Онлайн, так и приложить изображение файлом, в том числе которое прислали. Например, это удобно, когда необходимо передать показания за близких или арендаторов.

Это собственная разработка Центра искусственного интеллекта блока «Сервисы» Сбера. AI-модель обучили на нескольких тысячах фотографий приборов учёта воды разных производителей, что позволило добиться высокой точности распознавания – 97 %. Новый функционал доступен в мобильном приложении СберБанк Онлайн для Android и iOS.

В будущем также планируется внедрить в СберБанк Онлайн AI-сервисы для быстрой и бесшовной передачи приборов учёта электроэнергии и отопления.

«Сбер повысил удобство процесса передачи показаний и оплаты за ЖКУ, сведя практически к минимуму время, которое необходимо для выполнения этой рутинной задачи. Новый сервис упростил и автоматизировал процесс передачи показаний: теперь можно сфотографировать счётчики холодной и горячей воды – и умная система сама считает показания. Их больше не придётся вводить вручную. Это хороший пример, как искусственный интеллект становится помощником в повседневных делах для каждого из нас», – отметила директор дивизиона «Платежи» Сбербанка Елена Пиляр.

Сбер развивает сервисы оплаты ЖКУ, улучшая и повышая удобство процессов оплаты и передачи показаний для россиян и организаций отрасли. Своевременность и регулярность передачи показаний позволяет контролировать счета за коммунальные услуги, планировать и прогнозировать свой бюджет. Например, если вовремя не передать показания приборов учёта горячей и холодной воды, то придётся платить не за фактически использованный ресурс, а по общему тарифу, в который обычно заложено повышенное потребление, что существенно повышает сумму оплаты.

Отметим, что услуга передача показаний счётчиков – это отдельный сервис, который доступен в приложении СберБанк Онлайн из карточки конкретного поставщика услуг, которая формируется после совершения платежа; в разделе «Дом», где формируются все счета за ЖКУ по вашему адресу; через строку поиска приложения, где вы найдёте конкретного поставщика услуг по названию организации или ИНН, а также на статусном экране, который отображается после завершения платежа. К услуге подключено более 5 000 организаций сферы ЖКХ: управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, расчётно-кассовые центры и другие.

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