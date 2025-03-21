Глава Невельского округа Олег Майоров: Мы готовы помогать коллегам в переходе на окружную систему управления

13:27, 21 марта 2025, ПАИ

Накопленный опыт работы местного самоуправления в окружной системе позволяет уверенно сказать, что плюсы перехода в округ очевидны, а опасения были сильно преувеличены, отметил в беседе с корреспондентом ПАИ глава Невельского муниципального округа Олег Майоров.

«Опыт работы в окружной системе накоплен и нами, и нашими соседями достаточно большой для того, чтобы говорить о несомненных плюсах централизации управления и ресурсов в муниципалитете. В самом начале муниципальной реформы я являлся участником дискуссии по переходу от районов к округам. Мы с коллегами из нашей области, из соседней Новгородской скрупулезно разбирали все детали. Сейчас, когда теория давно стала практикой, однозначно могу сказать тем муниципалитетам, которые недавно преобразованы в округа, что они выбрали верный путь развития», – сказал Олег Майоров.

«Все этапы, особенности переходного периода давно отработаны. Мы были в первой волне районов, которые прошли преобразования в округа. После этого мы помогали советом тем муниципалитетам, которые шли во второй волне после нас. Поэтому тем округам, в которых в сентябре предстоит формирование окружных Собраний, затем избрание глав по конкурсу, где сейчас идет активная работа над нормативной базой, мы, конечно, также готовы помочь своим опытом, советами, как спокойно и без ошибок пройти этот этап», – подчеркнул глава округа.

Напомним, в сентябре 2025 года в 11 муниципальных округах пройдут выборы в первые созывы окружных Собраний депутатов. Избранным депутатам на конкурсной основе предстоит определить глав округов.