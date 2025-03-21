Присвоить звания почётных граждан Пскова хотят участникам войны

14:02, 21 марта 2025, ПАИ

Члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы проголосовали за изменение в положение о присвоении звания «Почётного гражданина Пскова» сегодня, 21 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Предлагается в 2025 году, в год 80-летия Победы, присвоить это звание более чем двум претендентам из категории лиц «участники Великой Отечественной войны».

Как отметили представители правового отдела аппарата гордумы, реализация права присвоения звания более чем двум лицам связана с тем, что в Пскове проживает всего 20 человек из категории «участники Великой Отечественной войны». При этом, они добавили, что окончательные списки уточняются – их может быть чуть больше.

Кроме того, учитывая преклонный возраст претендентов, для них предлагается исключить требования по предоставлению пакета документов, которые подтверждают основание для присвоения звания.

«Скорее всего, на следующей, апрельской сессии, будем рассматривать кандидатов на это почётное звание», – добавили в гордуме.