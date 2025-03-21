Ремонт водотоков на набережной реки Великой и улице Некрасова в Пскове завершили одновременно

14:30, 21 марта 2025, ПАИ

Горводоканал завершил ремонт двух линий водопровода питьевой воды: на набережной реки Великой и улице Некрасова в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.



Фото: Антон Карпов, Дмитрий Иванов



Фото: Антон Карпов, Дмитрий Иванов



Фото: Антон Карпов, Дмитрий Иванов



Фото: Антон Карпов, Дмитрий Иванов



Фото: Антон Карпов, Дмитрий Иванов



Фото: Антон Карпов, Дмитрий Иванов



Фото: Антон Карпов, Дмитрий Иванов



Фото: Антон Карпов, Дмитрий Иванов















Напомним, на набережной Великой специалисты предприятия обнаружили износ старой стальной трубы; небольшой участок проржавел до утраты герметичности и стал причиной утечки воды. Состояние неповреждённого участка трубы было лишь немногим лучше, поэтому горводоканал принял решение заменить весь 55-метровый износившийся стальной отрезок целиком на современную трубу из полиэтилена.

Работа оказалась «задачей со звёздочкой». Во-первых, сварка тяжёлых, негнущихся, полуметровых в диаметре полиэтиленовых труб – уже сам по себе труд нетривиальный – и физически, и технологически. Во-вторых, отдельные сегменты пришлось сваривать не прямой плетью, а под углом друг к другу – чтобы при укладке обойти идущую здесь же трубу ливневой канализации. Сейчас новая труба успешно подсоединена к действующему контуру водоснабжения этой части города, и водоток по ней запущен. Сегодня начнётся бетонирование колодцев, а в понедельник – обратная засыпка разреза грунтом.

На улице Некрасова у дома № 33 ситуация была принципиально иной. Горводоканал осуществил предупредительный ремонт чугунного отрезка водопровода. Причиной стал начатый ранее в этом месте ремонт ливневой канализации – анализ ситуации показал, что продолжение работ по ливнёвке повредило бы водопровод.

Наиболее целесообразным оказалось заменить трубопровод по старой трассе проложенной трубы без разрушения последней, то есть осуществить ремонт по технологии «труба в трубе». Новая 160-миллиметровая полиэтиленовая труба была проложена в старой 250-миллиметровой чугунной. Этот современный подход значительно ускоряет ремонт, избавляет от необходимости проводить масштабные земляные работы, особенно в условиях плотной городской застройки, минимизирует разрушения дорожного покрытия, сводит к минимально возможному ограничению дорожного движения, снижает воздействие на окружающую среду.

Общая протяжённость обновлённого участка составила 66,5 метра, и уже вчера он был введён в эксплуатацию.

Важно отметить, что благодаря кольцевым схемам водоснабжения подача воды абонентам горводоканала на период ремонта была сохранена.