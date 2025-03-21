«Я полюбил эту страну, и она ответила мне тем же»: выпускник ПсковГУ из Ирана рассказал, почему остался жить в России

14:35, 21 марта 2025, ПАИ

Найти себя в чужой стране и обрести настоящих друзей – задача не из легких. Но с ней успешно справился специалист управления международной деятельности ПсковГУ Ариа Бахари, рассказали ПАИ в пресс-службе университета.

Молодой человек родился в Иране, но с детства мечтал побывать в России. По достижении совершеннолетия Ариа смог воплотить мечту в реальность и приехал в Санкт-Петербург. Здесь юноша начал изучать русский язык на подготовительных курсах.

Уже тогда будущий специалист ПсковГУ задумался о переезде, но местом для дальнейшей комфортной жизни представлял не шумный мегаполис, а тихий исторический город. Так Ариа Бахари оказался в Пскове.

«Сейчас я учусь на юриста и параллельно работаю в управлении международной деятельности ПсковГУ, – отметил специалист. – Еще я знаю персидский, афганский, таджикский, курдский и английский языки, поэтому успешно справляюсь и с ролью переводчика. Свободного времени, конечно, остается немного, но я всегда стараюсь провести его с пользой».

По словам Ариа, в Пскове ему удалось найти много друзей и полюбить город как родной. «Дом – это не обязательно место, это еще и люди. Россия для меня стала второй родиной, – поделился молодой человек. – Я полюбил эту страну, и она ответила мне тем же».