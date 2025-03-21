Изменения в план приватизации муниципального имущества Пскова обсудили в комитете гордумы

15:26, 21 марта 2025, ПАИ

Изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2025 год обсудили члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности городской Думы на заседании, которое прошло в пятницу, 21 марта, под председательством Григория Стороненкова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

«Предлагается дополнить прогнозный план приватизации еще одним объектом для приватизации его во втором квартале этого года. Речь идет об автомобиле ГАЗ-2705 2016 года выпуска. Прогноз поступлений средств в бюджет от его продажи – 244 тысячи рублей», – сообщили представители администрации Пскова.

Они пояснили, что ранее этот автомобиль был в оперативном управлении у МКУ «Гараж администрации города Пскова», но его дальнейшая эксплуатация стала невозможной из-за неудовлетворительного технического состояния.