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Культура

Ещё один концерт под управлением дирижёра Валерия Гергиева пройдёт в Пскове

Концерт под управлением дирижёра Валерия Гергиева начнётся в Пскове в 19:00. Это будет гала-концерт Фестиваля русской музыки, который начался 15 марта.

  • Фестиваль русской музыки
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль русской музыки
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль русской музыки
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль русской музыки
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль русской музыки
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль русской музыки
    Фото: ПАИ

В концертном исполнении прозвучит опера Мусоргского «Сорочинская ярмарка». Главные партии исповлнят Станислав Трофимов, Дарья Терещенко, Виолетта Лукьяненко, Юрий Власов, Игорь Морозов, Андрей Зорин, Максим Даминов и Егор Сотов.

В 15:00 на сцене Большого концертного зала Псковской областной филармонии уже выступил объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. В программу вошли циклы Мусоргского «Картинки с выставки» и «Песни и пляски смерти».

Добавим, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова проходит в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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