122 млн рублей штрафов выписали псковичам за административные наказания в 2024 году

19:16, 21 марта 2025, ПАИ

122 миллиона рублей составила общая сумма штрафов за административные наказания в Псковской области в 2024 году, сообщил председатель Псковского областного суда Олег Лазарев во время выступления на форуме судей Псковской области – 2025, который прошёл в Псковском государственном университете в пятницу, 21 марта.

В 2024 году административному наказанию подвергли свыше 16 тысяч лиц, из них 56 % правонарушителей был выписан административный штраф.

«Взыскано принудительно или уплачено добровольно почти 32 миллиона рублей, фактическая исполняемость составила всего 26 %. В 2023 году этот показатель составлял 40 %», – отметил Сергей Лазарев.

Ранее стало известно, какие дела об административных правонарушениях чаще всего рассматривали в судах Псковской области.