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Общество

122 млн рублей штрафов выписали псковичам за административные наказания в 2024 году

122 миллиона рублей составила общая сумма штрафов за административные наказания в Псковской области в 2024 году, сообщил председатель Псковского областного суда Олег Лазарев во время выступления на форуме судей Псковской области – 2025, который прошёл в Псковском государственном университете в пятницу, 21 марта.

Олег Лазарев. Фото: ПАИ

В 2024 году административному наказанию подвергли свыше 16 тысяч лиц, из них 56 % правонарушителей был выписан административный штраф.

«Взыскано принудительно или уплачено добровольно почти 32 миллиона рублей, фактическая исполняемость составила всего 26 %. В 2023 году этот показатель составлял 40 %», – отметил Сергей Лазарев.

Ранее стало известно, какие дела об административных правонарушениях чаще всего рассматривали в судах Псковской области.

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