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Общество

ПсковГУ выиграл грант фонда «История Отечества»

ПсковГУ получил грантовую поддержку в размере одного миллиона рублей по итогам конкурса проектов фонда «История Отечества» по проведению международных и всероссийских мероприятий 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

С помощью этого гранта университет с 15 по 17 октября проведёт Международный научно-образовательный форум «Интеграционные и дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве: историко-политическое измерение», посвящённый 25-летию со дня подписания договора об учреждении Евразийского экономического сообщества.

«Форум и его мероприятия предоставят студентам, молодым учёным и потенциальным участникам мероприятия возможность погрузиться в мир политики и познакомиться с ведущими специалистами в сфере международных отношений», – отметили в пресс-службе образовательного учреждения.

Кроме того, молодые люди получат опыт непосредственного общения с представителями ведущих вузов России и Белоруссии, а также институтов РАН, органов государственной власти, общественными и политическими деятелями.

По итогам реализации проекта планируют издать сборник научных статей, индексируемый в РИНЦ и CrossRef.

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