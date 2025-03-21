Специалисты завершили отделку смотрового кабинета в стационаре великолукского филиала ПОКБ

18:26, 21 марта 2025, ПАИ

Специалисты завершили отделку смотрового кабинета в стационаре великолукского филиала Псковской областной клинической больницы и почти закончили укладку напольной плитки в коридоре приёмного отделения. Небольшие косметические доработки остались в коридоре на первом этаже, – о ходе ремонтных работ рассказали в пресс-службе ПОКБ.

Ранее сообщалось, что в приёмном отделении уже готовы два помещения – кабинет ультразвуковой диагностики и противошоковая палата.

В офтальмологическом отделении отремонтированы два диагностических кабинета. В одном из них установлено новейшее оборудование для диагностики и лечения болезней глаз. Благодаря специальным шторам «блэкаут» в кабинете создана необходимая затемнённая среда, которая так важна для точных обследований.

«Наша цель – обеспечить пациентов комфортными условиями и самыми современными методами диагностики и лечения», - отметил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.