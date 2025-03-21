В Пскове прошла акция, приуроченная к Всемирному дню людей с синдромом Дауна

18:40, 21 марта 2025, ПАИ

В учебно-лабораторном корпусе Псковского государственного университета прошла акция, приурочённая к Всемирному дню людей с синдромом Дауна, сообщили в пресс-службе вуза.

Организатором акции стал Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области при участии вуза. Цель мероприятия – распространение позитивной информации о людях с синдромом Дауна. Акцию провели волонтёры из числа студентов ПсковГУ и обучающиеся ЦЛП совместно с педагогами.

«В Псковском государственного университете учится молодёжь, которая в будущем будет работать в школах, больницах, руководить страной. Потому очень важно, чтобы у сегодняшних студентов были адекватные представления о людях с инвалидностью. Существует очень много мифов, предубеждений, стереотипов и стигматизации в отношении людей инвалидностью. Именно поэтому мы стараемся проводить как можно больше подобных мероприятий», – сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра лечебной педагогики из школьного отделения для детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития Анна Васильева.

Специалисты Центра приехали в вуз с необычным мастер-классом. Его участникам нужно было сделать брелок-бабочку с разными крыльями, подчёркивая тем самым уникальность каждого человека. Изготавливались изделия в технике аппликации, с использованием непривычного для многих способа – выкалывания изображения шилом.



«С первого курса я занималась волонтёрством в Центре лечебной педагогики. И как только я начала общаться с ребятами с особенностью развития, то поняла, насколько сильно они нуждаются в нас, а мы в них. Они учат нас большей искренности и честности, в то время, как мы взрослые часто забываем об этом. У нас учатся дети с нарушениями развития, но с ними можно и нужно взаимодействовать. Они хотят общаться какими-либо доступными им способами», – отметила учитель-дефектолог Центра лечебной педагогики Алевтина Вальчишена

Добавим, что подобную акцию Центр лечебной педагогики проводит в университете уже не в первый раз. В её организации педагогам помогают студенты, обучающиеся на направлениях «Специальное (дефектологическое) образование» и «Психология служебной деятельности». Ребята-волонтёры помогают Центру, приходят в группу продлённого дня, взаимодействуют с детьми, проводят досуговые мероприятия.